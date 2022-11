LIVE Taekwondo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Giada Al Halwani eliminata ai trentaduesimi di finale | tra poco tocca a Simone Alessio!

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:03 Dominio imbarazzante della britannica Jade Jones, che ha rifilato due sonori 14-0 a Mairama Cisse. 17:00 Bisogna digerire questa delusione e pensare avanti, il programma è nettamente in anticipo, di conseguenzaAlessio potrebbe scendere sul tatami trapiù di mezz’ora. 16:57 Finita, con un secco 2-0 Stacey Hymer avanza ai sedicesimi ed eliminaAl. Non inizia nel modo migliore il Mondiale per i colori azzurri. 16:56 Finisce qui, due calci al petto di Hymer e l’azzurra potrebbe dover dire subito addio ai. Il giudice di gara sta riguardando gli ultimi secondi al video. 16:55 Si sblocca Al, due punti per l’azzurra a 40 secondi dal termine! 16:53 Inizia il secondo ...

Non poteva esserci inizio migliore per i tifosi italiani, che vedranno gareggiare nella categoria - 80 kg maschile Simone Alessio : l'azzurro, in un grande periodo di forma con una sola sconfitta in tutta la stagione, punta al titolo iridato da #1 nel ranking. Non mancheranno i rivali che proveranno a ostacolare l