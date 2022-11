Iran | condanna a morte per chi protesta La Ue vara le sanzioni

(Di lunedì 14 novembre 2022) A due mesi dalladella giovane Mahsa Amini per mano della polizia, inle proteste continuano a infiammare il paese. Sono centinaia i morti, fra cui decine di minorenni, e migliaia gli arrestati. La repressione si inasprisce: da ora in poi chi protesterà rischierà la. Nella capitale dell’un tribunale hato auno delle migliaia di arrestati per il coinvolgimento nelle proteste degli ultimi due mesi contro ladi Mahsa Amini e contro il regimeiano. Si tratterebbe del primo caso, al quale molti altri potrebbero seguire. Mizan, il sito di notizie della magistraturaiana, ha specificato che questa persona, di cui al momento non è nota l’identità, ha ricevuto la ...

Teheran: 'Daremo risposta adeguata' leggi anche, primaa morte dopo le proteste per Mahsa 'Consigliamo agli Stati europei di evitare di utilizzare i diritti umani come strumento e agire ...Era solo questione di tempo. Quando domenica 13 novembre un tribunale di Teheran ha condannato a morte per la prima ...I ministri degli Esteri dell'Ue nel corso del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles hanno deciso di imporre nuove sanzioni all'Iran, per via della repressione delle proteste scatenate nel Paese ...Una corte dell’Iran ha comminato la prima pena di morte per un manifestante delle proteste in corso. Migliaia di altre persone sono sotto processo.