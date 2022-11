In Afghanistan i talebani applicheranno in maniera ancora più rigida la “sharia” | con esecuzioni pubbliche | lapidazioni e mutilazioni per vari crimini

Agenzia ANSA

Il governo ha già avviato un nuovo giro di vite contro le donne in: ivietano l'accesso alle palestre e agli hammam , i bagni pubblici . "Le palestre sono vietate perché gli ...Il leader deiin, Haibatullah Akhundzada, mai apparso in pubblico dalla presa del potere a Kabul lo scorso anno, ha ordinato la piena applicazione della legge islamica che prevede esecuzioni ... Afghanistan, il leader Talebani ordina la piena applicazione della sharia Esecuzioni, lapidazioni e mutilazioni per "ladri, rapitori e sovversivi". E' l'ordine del leader dei talebani Haibatullah Akhundzada, che ha già avviato un nuovo giro di vite per le donne: proibiti pa ...Il leader dei Talebani in Afghanistan, Haibatullah Akhundzada ha ordinato la piena applicazione della legge islamica che prevede esecuzioni pubbliche, lapidazioni, fustigazioni e mutilazioni per "ladr ...