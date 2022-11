Finals Coppa Davis 2022 | programma | orari e diretta tv

(Di lunedì 14 novembre 2022) Manca davvero pochissimo, ormai, all’inizio dellediche andranno in campo in Spagna. La città di Malaga ospiterà la fase che assegnerà il titolo a una delle nazionali di tennis che a settembre hanno staccato il pass qualificandosi a questo evento così seguito. Tra le squadre in lizza c’è anche l’Italia che ha perso per infortunio Jannik Sinner. Le prime sfide inizieranno martedì 22 novembre, mentre gli azzurri saranno di scena giovedì 24 contro gli USA. Ecco tutto quello che c’è da sapere.: tutto quello che c’è da sapere Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, probabilmente Lorenzo Sonego e il duo collaudato per i match di doppio formato da Fabio Fognini e Simone Bolelli. Questa dovrebbe essere la ...

