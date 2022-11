Ferran Torres | la svolta | la Juventus punta decisa

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Laavrebbe deciso dire con decisione all’acquisto diper la prossima estate dal Barcellonasembra in procinto di lasciare la Spagna, nuovamente. A Barcellona non sembra esserci poi così tanto spazio per lui, con Xavi che lo vede unicamente come una seconda scelta rispetto agli altri calciatori in rosa. L'articolo