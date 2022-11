F1 | GP Abu Dhabi 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 18-20 novembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo aver salutato il Brasile, il Circus della Formula Uno si trasferisce in fretta e furia dall’altra parte del globo, dato che già nel corso del prossimosi correrà il Gran Premio di Abu, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Yas Marina, quindi, vedremo calare il sipario su una annata letteralmente dominata da Max Verstappen. L’olandese, che proprio qui dodici mesi fa soffiò il titolo nel corso dell’ultimo giro a Lewis Hamilton, vuole chiudere in bellezza un campionato nel quale ha fatto vedere di essere al momento ingiocabile per tutti gli avversari, mentre alle sue spalle Ferrari e Mercedes sgomiteranno per trovare un posto al sole. Sarà grande spettacolo sotto le luci dei riflettori di Abu. Chi centrerà l’ultimo successo di questa ...