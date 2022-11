Criptovalute | Cipro sospende Ftx | blocco in tutta Ue

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'autorità di vigilanza cipriota, Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC"), ha comunicato di aver provveduto are l'autorizzazione ad operare come impresa di investimento in capo a ...

Ftx, la piattaforma americana per le operazioni in criptovalute, è andata in fallimento controllato (chapter 11) lo scorso 11 novembre. Secondo la stampa risulterebbero spariti dalla piattaforma asset per centinaia di milioni di dollari. Scossa nel mondo delle criptovalute. L'autorità di vigilanza cipriota, Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC"), ha comunicato di aver provveduto a sospendere l'autorizzazione ad operare come impresa di investimento in capo a FTX, con effetto immediato e fino a nuovo ordine. La sospensione comporta il blocco automatico dell'autorizzazione in tutta l'Unione Europea.