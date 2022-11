Cosa deve fare il Napoli per perdere lo scudetto dopo aver dominato il “torneo di apertura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un campionato è finito. Il primo di questa assurda stagione tagliata in due dal Mondiale in Qatar. Con una squadra davanti a tutte: il. E poi le altre dietro, il Milan, la Juventus, l’Inter, la Lazio, staccate a distanza siderale, chi per un motivo chi per l’altro, ciascuna con una marea di problemi. A gennaio inizierà il secondo campionato, e chissà se sarà davvero diverso come ripetono tutti da settimane. È come se ilavesse vinto ildi. Solo che non siamo in Sudamerica, e lolo vince solo chi arriva in testa alla fine. Fin qui però è stato davvero un no contest: una differenza quasi imbarazzante, difficile da commentare. Ilha il giocatore più divertente della Serie A, Khvicha Kvaratskhelia, un georgiano pescato in Russia per una ...