Coro del Friuli Venezia Giulia omaggia Pasolini | Mio fratello partì | in un mattino muto

(Di lunedì 14 novembre 2022) Anche la stagione teatrale di Cividale deltributa un omaggio a Pier Paoloper il centenario della nascita e lo fa attraverso un progetto deldel. La rassegna promossa da Circuito ERT e Comune ospiterà al Teatro Adelaide Ristori venerdì 18 novembre alle ore 21.00 Mio, in un. Insieme aldeldiretto da Cristiano Dell’Oste, sul palcoscenico cividalese saliranno Monica Mosolo e Massimo Somaglino (voci recitanti), Andrea Musto al violoncello, Marcello Bon al contrabbasso, Giorgio Fritsch e Gabriele Rampogna alle percussioni, Matteo Andri al pianoforte. Il ...

ValsusaOggi

Jeff Bezos si unisce aldei paperoni che vogliono donare in beneficienza la propria ricchezza. Senza scendere nei ...Amazon si impegna a disfarsi della maggior parte dei 124 miliardi di dollari...Domani, martedì 15 novembre , torna in prima serata su Retequattro , " Fuori dal", il talk show condotto da Mario Giordano . Al centro della puntata, l'emergenza ...viaggio all'interno... CAPRIE, IL CORO DEL CAI PER IL CONCORSO “DON RENZO GIRODO” Messina: nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, sarà illustrata la prima ...accompagnati dall’orchestra e coro della Filarmonica «Karol Szymanowski» di Cracovia. Parte del ricavato dell’evento e l’intera somma dell’asta di beneficenza dell’iconico cappellino rosa del frontman ...