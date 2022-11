Collari d’Oro | Paltrinieri | “2022 mia stagione migliore | si chiude un cerchio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) “L’obiettivo verso Parigi 2024 è portare avanti sia le gare in vasca che in acque libere. Il? È stata ladella mia carriera“. Ne ha parlato il campionissimo del nuoto Gregorio, a margine della consegna deialla Palestra Monumentale del Foro Italico. “Ho ottenuto risultati importanti sia in piscina sia in mare – ha aggiunto– con risultati da tutte e due le parti, ai Mondiali e anche agli Europei. Con questo Collare, a dieci anni dal primo, chiudo un“. SportFace.