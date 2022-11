Chris Jericho | “Triple H mi fece quasi licenziare”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Come sappiamo,H è un veterano del wrestling business e nel tempo + diventato anche una figura chiave nel backstage della WWE. Il successo di NXT negli ultimi anni si deve in gran parte a lui e questo “rinascimento” che stiamo vivendo negli ultimi mesi nel main roster porta la sua firma. In passato però, il buon Paul ha fatto valere la sua influenza “in negativo”, causando l’annullamento di push o addirittura il licenziamento di alcuni wrestler. A quanto pare,ha rischiato proprio di essere licenziato a causa di HHH per alcuni dissidi avuti con Chyna, all’epoca compagna di The Game. Situazioni scomode Nel 2000 HHH e la sua D-Generation X stavano acquisendo sempre più potere sia on-screen che nel backstage e questo ha causato molte discordie : Y2J, all’epoca fresco di debutto con la compagnia, ha avuto ...

The Shield Of Wrestling

Terrifier 2 - Un film di Damien Leone. Halloween movie dell'orrore. Con Jenna Kanell, Lauren LaVera, Catherine Corcoran, Felissa Rose,. Horror, USA, 2022. Durata 138 ...Tra le cover proposte anche quella di "Hunger Strike" dei Temple Of The Dog diCornell, che è ... Mills I'm One (cover degli Who) Chad - O Rose ofLong Way Good and Evil Porch Encore: Just ... Chris Jericho mostra il proprio fisico a 52 anni Non è un mistero che Triple H e Chris Jericho non si siano mai visti di buon occhio, soprattutto nei primi anni 2000. Nonostante tra i due ora le divergenze sembrino appianate, Jericho non dimentica d ...Durante la puntata di AEW Rampage dell’11 novembre, Bandido ha sconfitto in un match il suo avversario, il luchador RUSH, nel primo round dell’AEW World Title Eliminator Tournament, che si sta svolgen ...