Aggiornate Samsung Galaxy Tab S8 | è arrivata One UI 5 0 con Android 13

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell'atteso update ad13 per i tablet della serieTab S8 L'articolo proviene da Tutto

...A bordo di Realme 10 troviamo la Realme UI 3.0 basata su Android 12 e patch di sicurezza... insieme alla principale da 50 MP con sensoreJN1, non troviamo più una fotocamera ...al lavoro per risolvere il problema . Non è chiaro se questo problema abbia colpito tutti i possessori di Galaxy Watch 4 che hanno ricevuto il nuovo aggiornamento in questione o solo alcuni, ...Completo e versatile, il robot domestico del produttore sudcoreano è disponibile su Amazon a metà prezzo, con un risparmio di quasi 200 euro sul listino.Samsung sta facendo un ottimo lavoro nell'aggiornamento dei suoi dispositivi a One UI 5, che si basa su Android 13 ...