A proposito della credibilità del calcio

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mi pare che si parli molto poco di ciò che è accaduto negli ultimi giorni nelitaliano. In un’indagine che ha portato a 42 ordini di custodia cautelare (26 in carcere) per traffico internazionale di droga è stato arrestato l’ex procuratore capo dell’Associazione Italiana Arbitri Rosario D’Onofrio (nella foto), premiato a luglio dall’Aia. Tra il caso D’Onofrio e i prossimi mondiali in Qatar: com’è difficile dare credito al mondo del«Sono sconcertato. Una cosa è certa, la FIGC assumerà tutte le decisioni necessarie a tutelareputazione del mondo delstessa classe arbitrale», le parole – riportate da La Gazzetta dello Sport – utilizzate dal presidente Gabriele Gravina per commentare la vicenda. L’inchiesta milanese ha fatto venire a galla la doppia vita di una persona ...