Quanto costa acquistare la maglia della Juve? Serve un “mutuo”

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022) Laè la squadra più blasonata d’Italia e ha il maggior numero dei tifosi, per questo motivo anche le sue maglie hanno un costo esoso. Sappiamo perfettamente come il merchandising stia diventando sempre di più importante per le varie società per potersi sostenere nel corso del tempo, con lantus che ha avuto sempre di più l’occasione di poter vendere le sue magliette in giro per il mondo, anche se il costo non è assolutamente di poco conto. AdobeSono sempre di più i tifosi in tutto il mondo che sostengono i colorintus, con la Vecchia Signora che è sempre stata una delle squadre più apprezzate. I bianconeri infatti hanno ottenuto tantissimi successi nel corsoloro gloriosa storia, per questo motivo hanno avuto l’occasione di poter racimolare sempre più consensi in tutto il ...