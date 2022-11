Poca umanità | anni fa Colpo basso a Macron | chi accusa la Francia sui migranti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Un vero e proprio rimprovero a Emmanuelquello di mons. Antonio Suetta. Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo definisce "la reazione della, come detto da più parti, spropositata anche perché lanon ha grandi ragioni da proporre". Intervistato dall'Adnkronos, Suetta commenta la crisi ancora aperta tra Italia e Parigi sugli sbarchi e sui ricollocamenti all'interno dei vari Paesi Ue. "Naturalmente - mette comunque le mani avanti in riferimento a Parigi - è uno degli interlocutori che legittimamente può dire la sua parola come altrettanto doverosamente deve assumere gli oneri". Non per questo però Suetta giustifica il suo atteggiamento. Anzi, quello francese è "un atteggiamento, da un punto di vista dei, non improntato ade, dal punto di vista della solidarietà ...