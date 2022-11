LIVE Juve-Lazio 1-0 | occasione per Milik

TORINO - Sfida ad alta quota all' Allianz Stadium di Torino dove oggi (domenica 13 novembre, ore 20.45) la Juventus di Massimiliano Allegri , reduce da cinque vittorie di fila e tornata a lottare in ...Commenta per primo Ultima partita del quindicesimo turno e della Serie A prima della pausa per il Mondiale. A Torino si gioca- Lazio , di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi. Juventus - Lazio (ore 20.45) Arbitro : Massa Assistenti : Bindoni - Tegoni IV ufficiale : Cosso Var : Mazzoleni Avar : ...3' MILIK!! - Imbeccato da Kostic, Milik punta un avversario e scarica sul primo palo e trova Provedel che disinnesca la conclusione. 1' - Battono i padroni di casa, ...45' - Un minuto di recupero concesso dal fischietto di gara. 44' DANILO! - Provvidenziale il colpo di testa di Danilo che devia in angolo la conclusione di Milinkovic-Savic.