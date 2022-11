La Rai è leader di ascolti in prime time e day time | i numeri

(Di domenica 13 novembre 2022) Diffidate da chi vi dice il contrario, sembrerebbero lasciar intendere il comunicato stampa della Rai, che usa toni trionfalistici e fa bene, esponendo idegliportati a casa negli ultimi 10 mesi dell’anno. Ottimi risultati per la Rai che vince ancora, che vince contro i suoi rivali. Schiaccianti i dati della prima serata ma altrettanto alti quelli del day. E se avete letto in giro quello che in casa Mediaset è stato detto, mentre si parlava di vittorie e di, avrete anche letto che il target di riferimento di cui si parla quando si citano le vittorie di Canale 5 e delle altre reti, è il target commerciale, quello che del resto, interessa appunto, a una rete commerciale. Ma vediamo il comunicato stampa ufficiale della Rai, con i. Per la Rai ...

Le divisioni sull'invasione russa stanno anche riducendo la possibilità che idelle principali economie mondiali trovino il consenso per definire un comunicato congiunto finale.Le divisioni sull'invasione russa stanno anche riducendo la possibilità che idelle principali economie mondiali trovino il consenso per definire un comunicato congiunto finale.Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato attraverso i social, la vittoria, l'undicesima consecutiva in campionato, del Napoli sull'U ...Botta e risposta tra Mediaset e Rai sui dati d'ascolto. Pier Silvio Berlusconi indice una conferenza stampa per sottolineare la superiorità di Mediaset sulla Rai nelle 24 ore, la Rai risponde per corr ...