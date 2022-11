Coppa Davis | Jannik Sinner e il forfait per Malaga | scelta obbligata per lavorare sul fisico

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) C’è tristezza e dispiacere per gli appassionati di tennis in Italia, dopo l’annuncio didi non prendere parte alle Finali della(Spagna). Dal 23 al 27 novembre la Nazionale guidata da Filippo Volandri non potrà contare sul tennista meglio classificato nel ranking ATP e i motivi sono noti: guai fisici. Criticità che sono state percompagne di viaggio in questo 2022, sempre all’inseguimento della miglior condizione e senza mai trovarla davvero a causa dei continui stop. Una situazione nata dal mese di febbraio quando, per il Covid,fu costretto a rinunciare al torneo di Rotterdam. In quel lasso di tempo iniziava anche la nuova avventura tecnica con Simone Vagnozzi, a cui poi si sarebbe aggiunto Darren Cahill nell’estate ...