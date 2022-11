Calciomercato Milan – Un bomber nel 2023? Tutto dipende da Leao …

L'ha battezzato buono solo per un ruolo, almeno nel suo, un ruolo peraltro dove c'è parecchia concorrenza: il trequartista. Ma davvero Adli può giocare solo nella posizione di De Ketelaere e ...Stessi punti tra la squadra di Gasperini e quella di Inzaghi: chi vince può agganciare Lazio eal secondo posto, aspettando le altre gare di oggi. La squadr di Gasp ha uno dei peggiori attacchi ...In casa Milan si sta lavorando alla questione dei rinnovi di contratto. Kalulu ha firmato fino al 2027 con un aumento dell’ingaggio. Ora con la sosta Mondiale il neo amministratore delegato Furlani ...La squadra di Spalletti è una squadra magnifica che pratica calcio tecnico in movimento con una fluidità rarissima in tutto il continente e finora non ha mai inviato alcun segnale di benché minimo ced ...