Apple continua a giocare la sua partita in Cina e limita la condivisione dei file attraverso AirDrop

(Di domenica 13 novembre 2022) A volte, in, condividere unera l’unico modo per aggirare la censura governativa. Individuato questo vulnus, evidentemente, qualcuno ha fatto notare ache il sistema didei(anche con utenti anonimi e non con propri contatti) poteva in qualche modo “bucare” le rigide regole con cui è disciplinata la difficile convivenza del colosso di Cupertino nel Paese del Dragone. E alloraha deciso dire fortemente l’utilizzo diin. LEGGI ANCHE > Comesi è inserita nella disputa trae Taiwanin, lazione della diffusione ...

Il Post

a leggere iPhone 14 Black Friday Deals (2022): Top EarlyiPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max & 14 Plus Savings Compared by Consumer Articles Business Wire Business Wire - 13 Novembre 2022 ...a leggere iPhone 14 Black Friday Deals (2022): Top EarlyiPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max & 14 Plus Savings Compared by Consumer Articles Business Wire Business Wire - 13 Novembre 2022 ... Apple continua a dare noia a Facebook Apple starebbe faticando a completare i lavori su Search, il suo motore di ricerca proprietario, e la colpa sarebbe della concorrenza di Google.Biden e Xi Jinping, che si incontreranno al G20 a Bali, hanno lo stesso problema. L’antagonismo e la rivalità tra Usa e Cina sono evidenti: ma la separazione di due economie cresciute in simbiosi per ...