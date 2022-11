Alex Nuccetelli torna a parlare di Totti e Blasi | “Lei aveva sempre mal di testa… Considero lecito rifarsi una vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022)continua adi. Evidentemente al Pupone la cosa va bene e così l’amico non perde occasione per dire la sua. Stavolta, ospite di Turchesando a Radio Cusano, s’è lasciato proprio andare a particolari intimi sulla coppia: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva cheva da Milano e dicevadi avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”. Poi dà la sua opinione, casomai non si fosse capito da che “parte” sta: “Se tu rientri a casa e tua moglie haun diavolo per capello, per anni,pensare diunada un’altra parte. ...