WWE | Seth “Freakin” Rollins difenderà il suo titolo contro Finn Balor a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 12 novembre 2022) Da quandoè diventato il nuovo U.S. Champion sembra che molte superstar abbiano messo i propri occhi proprio su quella cintura. Non si può certo dire chenon sia un fighting champion, anzi tutt’altro. Infatti la WWE ha già annunciato la sua prossima difesa titolata che si terrà lunedì a Raw.vsLo scorso lunedì il Visionario ha indetto un’open challenge e a rispondere è stato in prima battuta, accompagnato dal Judgment Day al completo, il tutto è stato interrotto da The O.C. che ha ancora qualche conto in sospeso proprio con la stable heel. Manon dovrà aspettare molto per avere la sua occasione, perché sarà proprio lui ad ...