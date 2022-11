Scherma | CdM spada | Alberta Santuccio trionfa a Tallinn

(Di sabato 12 novembre 2022), 12 nov. - (Adnkronos) - Inizio super nella prima tappa di Coppa del Mondo della stagione aper, che solo 8 mesi fa vinceva la sua prima tappa di Coppa del Mondo e che oggi si è regalata il bis nellafemminile. La catanese delle Fiamme Oro ha affrontato una finale punto a punto contro la francese Marie Florence Candassamy, in cui poi è riuscita a prendere il largo fino al 15-11 con cui ha chiuso l'assalto. Nella stessa gara altri risultati che possono fare sorridere il ct Dario Chiadò come l'ottavo posto di Nicol Foietta, bravissima a raggiungere i quarti e poi eliminata dalla campionessa del mondo coreana Sera Song 15-8 e il nono posto di Rossella Fiamingo, battuta 15-8 dalla cinese Zhu. Buon risultato per lamaschile, che ha piazzato ...

Gigi Samele conquista il secondo gradino del podio ad Algeri, tingendo d'argento l'esordio stagionale in Coppa del Mondo per sé e per l'Italia della sciabola. Un risultato di grandissimo valore per l'...Parte con un bel secondo posto la stagione di Coppa del Mondo per Alessio Foconi che, alla prima uscita a Bonn, ha subito centrato il podio nella prova individuale di fioretto. L'azzurro del'...