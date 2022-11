Sampdoria - Lecce 0 - 2 | Colombo e Banda fanno volare Baroni - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di sabato 12 novembre 2022) Ennesima sconfitta per i blucerchiati, sempre più in difficoltà. Un gol tempo per i salentini che centrano la seconda vittoria ...

GENOVA - Le immagini di una resa scorrono durante e dopo, secondo anticipo del sabato della 15ª giornata di Serie A , che ha visto i salentini passare a Marassi 2 - 0 e lasciare i blucerchiati al penultimo posto in classifica, con soli ...Ennesima sconfitta per i blucerchiati, sempre più in difficoltà. Un gol tempo per i salentini che centrano la seconda vittoria ...Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, dopo il successo contro la Sampdoria: "Sapevamo che questa sarebbe stata una partita con molta tensione in ...Il Lecce conquista il bottino pieno al Ferraris affossando la Sampdoria e si regala una certa serenità per lavorare durante la pausa Dopo Lecce-Atalanta, la squadra giallorossa continua a vincere: Col ...