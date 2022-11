Il Fatto Quotidiano

...donne che siano pronti a offrire la loro opera di servizio per il territorio in cui sono-... In questi mesi sono statii laboratori didattici, con il coinvolgimento delle ...... si tratta di lavorida registi siciliani o ambientati in Sicilia, a cui Magma riserva ... Pensiamo che sia arrivato il momento di vedere come sonoe con quanto impegno hanno fatto ... Realizzati e cresciuti in coltura follicoli piliferi completamente maturi. Lo studio su Science Inclusione, rispetto dell'avversario e crescita armonica del corpo e della mente. Sono stati questi alcuni dei temi centrali dell'incontro 'Mens sana in corpore sano' svoltosi nell'Istituto superiore ...