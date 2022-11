Pronti gli scossoni in Rai | chi entra e chi ritorna dopo l' epurazione

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022)il cambio di governo c'è aria di novità in Rai. A rischiare il posto è Monica Maggioni, direttrice del Tg1 della tv di Stato dal 18 novembre dello scorso anno. Come riferisce Affari Italiani ci si aspettava qualcosa di più nel lavoro di Maggioni, che pare giunto al capolinea. “Ha pesato il suo assoluto protagonismo che l'ha vista di continuo proiettata in video, ad esempio durante la vicenda della scomparsa della Regina Elisabetta II. Troppo presenzialismo che stona con il suo ruolo di direttrice dello stesso telegiornale. I ruoli devono essere distinti perché distinti sono i compiti di un direttore e quello di un giornalista, soprattutto a livello Rai. Invece la Maggioni era ovunque, scompariva da un talk show per comparire in un altro in una girandola confusa di apparizioni e sparizioni mediatiche che ha finito per confondere i telespettatori e danneggiare lo ...