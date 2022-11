Previsioni Lotto e numeri | 6 numeri baciati dalla fortuna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledelsono una disciplina molto complessa che richiede studio e dedizione per essere padroneggiata al meglio. Molti appassionati si affidano alledei numerologi, che analizzano iper stabilire quali siano quelli piùti in questo momento. Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con idel. Che lasia con voi! Il numero 29 rappresenta il congedo matrimoniale. E' il tempo che legalmente una coppia ha a disposizione dopo la celebrazione del matrimonio per lasciare la casa dei genitori ed andare a vivere da soli. In un bel palazzo antico, dove risiedono molti nobili, c'è una stanza che nessuno ha il ...