Pagelle Bologna Sassuolo | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 12 novembre 2022) I top e flop e iaidelvalido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Aebischer a fine primo tempo FLOP: Traorè a fine primo tempo: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Hoffenheim 4 - 2 20:30 Schalke 04 - Mainz 05 1 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Ajax - Vitesse 2 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 20:30 Milano - Virtus59 - 64 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Bergamo ...Napoli - Udinese ledel Napoli. Meret 6 La parata in avvio su Deulofeu vale un gol: nel dimenticatoio le critiche dopo la prova negativa col, nel primato del Napoli c'è anche l'orma ...Dove vedere in tv Bologna-Sassuolo, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2022/2023, in programma allo Stadio Renato dell’Ara sabato 12 novembre alle ore 20.45 Ad aprire la quindice ...Le pagelle e highlights di Inter - Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2022/2023: Dimarco è il migliore del match ...