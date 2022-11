“Nazisti sanitari” | blitz di un hacker no-vax sul sito del Comune di Trieste Indagato 33enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Il logo del movimento “V V” era apparso al posto delle webcam di alcuni partecipanti al consiglio comunale di, avvenuto il 15 febbraio scorso. La chat, utilizzata per regolare i lavori, era stata intasata con frasi provocatorie e diffamanti dal contenuto no–vax e no-green pass. Ora, la polizia postale del Friuli Venezia Giulia e la digos dihanno sottoposto a perquisizione domiciliare e informatica un uomo di 33 anni di origine toscana, residente in Puglia, ritenuto il responsabile di quell’attaccoin cui ignoti si erano introdotti nel corso della seduta online. Si era trattato di una vera incursione: 29mila parole diffamatorie pubblicate sulla chat in circa mille post, inseriti nel giro di quattro minuti. Erano comparse frasi come “Il governo vi ordina di fare i nazi razzistie voi ...