Modena Femminile | gli appuntamenti del 12 e 13 11

(Di sabato 12 novembre 2022) Fine settimana ricco di impegni per le calciatrici del: saranno otto glinelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre 2022. Ecco i dettagli di tutto il programma a partire dall’appuntamento con la prima squadra di Montanini che guida la graduatoria del proprio girone. Eccellenza, campionato. Partita: Original Celtic Bhoys –C.F. Campo: via Beethoven 53, Massenzatico, Reggio Emilia Quando: domenica 13 novembre, ore 14.30. Under 19, coppa Juniores Partita: Besurica –C.F. Campo: Via Placentia 1, Piacenza. Quando: sabato 12 novembre, ore 18. Under 17, campionato. Partita:C.F. – Riccione. Dove: c.s. San Paolo, via del Luzzo 130,. Quando: sabato 12 novembre, ore 18. Under ...