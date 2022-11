Meloni debutta al G20 e incontra Biden

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) C'è un appuntamento importante in vista per Giorgia: il nome è G, il cognome è 20. Il luogo è Bali, in Indonesia. La data: la settimana prossima. Nel ginepraio delle polemiche sull'immigrazione tra Italia e Francia di questi giorni, la cronaca politica e giornalistica rischiano di perdere di vista un appuntamento decisivo per la politica estera italiana. E per il ruolo della presidente del Consigliorispetto alle questioni internazionali che aspettano l'Italia e il mondo libero. L'evento è il G20 della settimana prossima. Un evento dove il presidente degli Stati Uniti, dopo aver contenuto l'ondata repubblicana nel voto americano di midterm, avrà una serie di colloqui bilaterali a margine del vertice dei leader mondiali. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca: ...