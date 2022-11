Lombardia | Pollastrini | ' Pd non è pungiball | rispettare decisioni partito'

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. (Adnkronos) - 'Il Pd dellanon è undisposto a prenderle da fuori e da dentro. C'è un voto limpido dell'assemblea regionale sul no a Letizia Moratti e sul percorso per la scelta del candidato/a alla presidenza e con solo una decina di astensioni.regole e democrazia è anchenoi stessi''. Lo dice Barbara, della Direzione nazionale deldemocratico. ''Sento iscritti ed elettori -aggiunge- sconcertati e avviliti per interferenze di chi non conosce Milano e lae per fughe in avanti solitarie, quando sarebbe possibile unire la coalizione e battere una giunta che lascia liste d'attesa, trasporti inagevoli e povertà. Voltiamo pagina e pensiamo a vincere''.

LifeGate

Maria Luisa), seconda su Gotham Bad (0/0; 53"09) e Ryan Bazzanini (C. I. Il Panaro; ... La numero uno è stata Nicole Mazzaferro (Le Fornaci Jump,- Istr. Luigi Rossoni) in sella a ...... che correrà da capolista alla Camera ine Veneto . Saranno capolista in varie regioni d'... Tra i big che non si presenteranno, infine: l'ex ministra Barbarae il veterano Luigi ... Il deperimento delle foreste in Italia: rischi e strategie future Roma, 12 nov. (Adnkronos) – ‘Il Pd della Lombardia non è un pungiball disposto a prenderle da fuori e da dentro. C’è un voto limpido dell’assemblea regionale sul no a Letizia Moratti e sul percorso pe ...