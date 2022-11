Le pagelle di Sampdoria-Lecce 0-2 | grande successo per i salentini | crisi nera per la Samp

(Di sabato 12 novembre 2022) Alle 18:00, a Marassi , è andata in scena la sfida salvezza della 15 esima giornata di Serie A Tim tra, terminata con ildeiper 2-0. Ecco, dunque, ledi. Primo tempo molto equilibrato, con poche occasione da entrambe le parti. A sbloccarla però è il, proprio sul fotofinsh della prima frazione, Colombo a tu per tu col portiere rimane freddo ed insacca sul primo palo. Il secondo tempo recita il medesimo copione, laspinge senza però rendersi effettivamente pericolosa. Gli ospiti, d’altro canto, finalizzano l’unica vera occasione costruita nella ripresa grazie al neoentrato Banda che al minuto ’83 chiude il match superando Audero ...

Senza colpe su entrambi i gol, esce con tempismo in un paio di occasioni evitando un passivo peggiore. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...- Lecce 0 - 2 Falcone 6,5 : grande intervento sul diagonale di Gabbiadini in avvio. Perfetto nella gestione dei rari pericoli, sempre concentrato. Baschirotto 6 : in qualunque posizione ...Senza colpe su entrambi i gol, esce con tempismo in un paio di occasioni evitando un passivo peggiore.SERIE A - Diamo i voti al match di Marassi. L'attaccante scuola Milan è straripante. Prima, nell'approfittare del disastroso tocco all'indieetro di Villar, poi ...