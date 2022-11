Il Paradiso delle Signore | spoiler | Flora copia l' abito di Maria | ma Matilde

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 novembre 2022) Il, durante le prossime puntate, riserverà ancora sorprese per quanto concerne la rivalità che si è creata in atelier tra. La Puglisi, negli ultimi tempi, è in forte ascesa in qualità di stilista ed è rimasta inconsapevolmente coinvolta nella guerra che Adelaide, con la complicità di, sta facendo alla Ravasi dopo che Umberto ha deciso di lasciarla per stare con la ragazza. Le due donne, in particolare, stanno sostenendo e spingendo la carriera della siciliana affinché venga messa da parte, che, però, non avrà intenzione di restare a guardare mentre la Puglisi le ruba il posto al. La Ravasi, di recente, ha visionato i due modelli cheha creato per la collezione natalizia ...