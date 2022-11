Gru cade su un edificio in costruzione a Padova

ilgazzettino.it

Arrivati sul posto con il personale di prima partenza e il funzionario di guardia, i pompieri hanno eseguito una prima verifica anche nella proprietà confinante dove è finito il braccio della. In ...Si schianta con l'auto contro un traliccio che poie finisce sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 sulla bretella ...che hanno rimosso il traliccio utilizzando unaLa gru è caduta proprio sopra l'edificio in costruzione. Dalle 9 di sabato 12 novembre i vigili del fuoco sono al lavoro in via G. Pasta a Padova per la caduta di una gru edile, che ...PADOVA - Dalle 9 di sabato 12 novembre i vigili del fuoco sono al lavoro in via G. Pasta a Padova per la caduta di una gru edile, che si è appoggiata sopra l’edificio ...