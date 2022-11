Così l’Angola usa il petrolio per ridurre il debito con la Cina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov – Se per alcuni Paesi l’aumento dei prezzi delè una sciagura, per altri è come una manna caduta dal cielo, perché si traduce in maggiori entrate per le casse dello Stato. Ovviamente questo aumento non necessariamente porta maggiore prosperità ai cittadini dei Paesi produttori visto che tutto dipende da come questi soldi vengono spesi. Ma per quanto riguardaci sono indicazioni che il governo sta usando queste entrate con lungimiranza.usa ilper liberarsi dal cappio cinese Come altre nazioni africane,ha un grossoestero e buona parte di esso è stato contratto con la. Nella fattispecie la somma dovuta al gigante asiatico è enorme: circa 18 miliardi di dollari. Le autorità ...