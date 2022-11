Novella 2000

L'ex del volto di Forum faAntonella: 'Non si deve proprio permettere!' Intanto la schermitrice non sopporta che Micol Incorvaia abbia giudicato il suo rapporto conparagonandolo a ...... consi è chiusa in magazzino . Come riportato da Biccy, il "comportamento ambiguo" assunto da Antonella nella Casa del Gf Vip ha fattoEdoardo . Parlando con i suoi amici Luca ... Antonino fa infuriare la Spagna: accuse dai fan di Oriana per un video Un video in cui Antonino e Alberto parlando ha fatto infuriare i fan di Oriana che accusano i due di prenderla in giro.Intrecci, gelosie e 'scambi di coppie' nella casa del Grande Fratello Vip: Onestini è al centro dell'attenzione di Nikita e Giaele ...