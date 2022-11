Anni dopo l’addio a Temption Island la scomoda verità sulla coppia | “Spesso piango in bagno…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 12 novembre 2022) Una bellissima storia d’amore ha animato in passato l’ultima edizione di Temptation, ma solo oggi viene allo scoperto un’amarache riguarda due protagonisti amatissima… ecco di chi si tratta. Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno sconvolto in passato i fan di Temptationcon il racconto della loro storia d’amore visibilmente in crisi. Fin da subito la Venturini aveva iniziato a palesare i dubbi sull’imminente matrimonio, derivati da una serie di questioni irrisolte che non è mai riuscita a palesare al suo compagno. Ma fortunatamente per la, il destino aveva in mente per loro dei progetti di vita ben diversi… e l’happy ending è arrivato anche se non poche problematiche. Le scomodedurante TemptationDurante il programma ...