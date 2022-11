Aggressione a Davide Ferrerio | svolta nelle indagini | arrestate mamma e figlia

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 12 novembre 2022) Il caso di, il ragazzo 21enne originario di Bologna che era stato vittima di un brutale pestaggio mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Calabria la sera dell’11 agosto 2022, aveva suscitato grande indignazione. Tutto, infatti, sembrava fosse scaturito da uno sguardo di troppo che il giovane avrebbe rivolto a una ragazza. Oggi il giovane si trova in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Bologna, ma secondo quanto riferito dallale speranze di sopravvivenza sarebbero davvero pochissime. “è in stato vegetativo, ci hanno detto che non si riprenderà più” – sono state le parole della donna in un’intervista al Corriere della Sera. Il lavoro delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’non si è però fermato e ha portato a una ...