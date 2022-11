Volley | Superlega | Perugia all’esame Piacenza! Civitanova rischia a Cisterna

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Trasferte insidiose per tre delle big del campionato nella settima giornata diche avrà un antipasto gustassimo domani alle 18 con la sfida tra due squadre che si preannunciano grandi protagoniste della stagione. La Sir Safety Susadifende la sua imbattibilità stagionale andando a caccia della decima vittoria consecutiva (sei successi in campionato, due in Supercoppa e uno in Champions per un totale di nove finora) su uno dei campi più insidiosi del torneo, quello della Gas Sales Bluenergy Piacenza che sembra aver trovato il giusto assetto ed ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate. Sfida stellare per il livello dei giocatori: Leal e Lucarelli contro Leon e Semeniuk in banda, Brizard contro Giannelli in cabina di regia, tanto per fare qualche esempio. Partita che promette scintille e spettacolo. Trasferta complicata per ...