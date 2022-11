Ultima generazione manda in tilt il traffico al Colosseo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Blitz del gruppo ambientalistaintorno a mezzogiorno a Roma: cinque ragazzi si sono seduti a terra sulle strisce pedonali a Piazza delbloccando ilper cinque minuti. Sul posto gli agenti del commissariato Celio che hanno portato in commissariato gli attivisti. ''Di collasso socio-climatico dovremmo parlare e sentire parlare quotidianamente, in strada, in televisione, sui giornali, al lavoro – ha detto una delle ragazze durante il blocco – É la crisi più grave mai vissuta dall'uomo e dal nostro pianeta. La causa è l'azione antropica sull'aumento delle emissioni di gas climalteranti e i responsabili sono coloro che perseverano finanziando, estraendo e bruciando combustibili fossili. Basta indifferenza e basta bugie. Bisogna dire la verità e agire adesso!''

Bikeitalia.it

L'Inps ha rilevato che laentrata nella misura nei suoi primissimi mesi di vita, quindi ... ma alla fine ha optato per un periodo di transizione più ampio per dare un'chance ai ...... prevede di accelerare nei prossimi tre anni la diffusione di servizi a valore aggiunto e di un'infrastruttura di, nello specifico: punti ricarica per veicoli elettrici (da circa 0,... Ultima Generazione: la voce contro il fallimento climatico Stop al reddito di cittadinanza per gli occupabili: riceveranno il sostegno per altri otto mesi nel 2023, poi basta. Al capolinea 660 mila percettori circa, su 2,4 milioni di cittadini ...Parallelamente a ciò è da sottolineare la preziosa opera di miglioramento dell’impiantistica sportiva, dalla palestra di ultima generazione (resa possibile con il contributo di Giovanbattista Venditti ...