Totti e Ilary Blasi | faccia a faccia in tribunale | cosa è accaduto

Corriere dello Sport

Si è tenuta in data odierna, venerdì 11 novembre 2022, la seconda udienza del processo tra FrancescoBlasi . Il primo faccia a faccia per gli ex coniugi presenti insieme ai loro rispettivi legali per la restituzione di borse, scarpe e orologi.è scesa da una Bmw insieme al suo ...È andato in scena il secondo round davanti al giudice tra FrancescoBlasi. Nel pomeriggio, presso la settima sezione del tribunale civile di Roma, si è svolta l'udienza per il ricorso presentato dalla conduttrice per rientrare in possesso di una preziosa ... Processo Totti e Ilary: cosa è successo nella seconda udienza Il tribunale civile di Roma è presidiato come un fortino per evitare che giornalisti, fotografi e semplici curiosi possano anche solo avvicinarsi a Francesco Totti e Ilary Blasi, convivati davanti al ...Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale. L'ex capitano della Roma e la showgirl volto di Mediaset sono apparsi oggi al Tribunale civile di Roma, in cui si discute la causa ...