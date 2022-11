(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) –nellain: è il tema che vede riuniti oggi e domani a Milano oltre 100 medici gastroenterologi ed endoscopisti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle principali tematiche relative allacon videocapsula. Al centro dell’incontro Rave (Riunione annuale videocapsula endoscopica) promosso da Medtronic, azienda leader nel mondo nelle tecnologie mediche, le principali novità relative a uno dei più innovativi strumenti diagnostici in gastroenterologia, la capsula endoscopica, oggi la soluzione più moderna – si legge in una nota – sicura e tecnologicamente avanzata per la visualizzazione dell’apparato digerente. “La capsula per esame endoscopico è una ...

Adnkronos

, nuova frontiera nella diagnosi in endoscopia digestiva: è il tema che vede riuniti oggi e domani a Milano oltre 100 medici gastroenterologi ed endoscopisti provenienti da tutta ...Larobotica in campo urologico viene impiegata principalmente per il trattamento di ...l'ultima evoluzione della laparoscopia dichiara Greco - garantendo una proceduracon un ... Tecnologia mininvasiva nuova frontiera diagnosi in endoscopia digestiva Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) – Tecnologia mininvasiva, nuova frontiera nella diagnosi in endoscopia digestiva: è il tema che vede riuniti oggi e domani a Milano oltre 100 medici gastroenterologi e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...