Serie A | si sta segnando molto poco

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per la seconda giornata consecutiva le 10 partite dellaA hanno prodotto "solo" 23 gol. Si segna, se non ci fosse stata la goleada tennistica in Inter-Bologna (6-1) ben 7 gare non hanno avuto più di 2 realizzazioni. Nel turno precedente nessuna delle 20 squadre è riuscitaa segnare più di 2 gol. Per trovare una giornata con una media importante e toccare quota 3 gol a partita bisogna risalire alla nona giornata, quando le reti sono state 30 e ci sono state gare come Udinese-Atalanta 2-2, Cremonese-Napoli 1-4 e Fiorentina-Lazio 0-4. Vedremo se nei confronti che iniziano stasera con Empoli-Cremonese si avrà un'inversione di tendenza o se dovremo sperare nei Mondiali…