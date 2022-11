Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 14 giornate

(Di venerdì 11 novembre 2022) LaA si avvicina sempre di più al termine del 2022, e la, con relativocon lo scorso anno, vede sempre più un solo dominatore incontrastato. Questo, ovviamente, è il Napoli (+3), che fatica ma vince ancora, stavolta 2-0 contro l’Empoli (-5). La squadra di Luciano Spalletti infila così il decimo successo di fila, e soprattutto allunga a otto le lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Queste sono il Milan (-2) e la Lazio (+9). I rossoneri, in particolare, inciampano e non vanno oltre lo 0-0 sul campo della Cremonese, la quale guadagna un altro punto per provare la risalita della graduatoria. I biancocelesti, invece, la spuntano 1-0 sul Monza, fanno registrare il miglior rendimento in assoluto e si aggregano al gruppo di chi sogna la rimonta sui partenopei. Al quarto posto, invece, è autentica ...

... anche grazie a un Verona molto più tonico di quanto non dica la, ma ci è riuscita ... insomma, comincia finalmente a vedersi, perché la sua squadra sta mettendo in fila unadi ......però i 15 punti messi in cassaforte e che hanno consentito ai bianconeri di risalire la... Prestito di sei mesi che consentirebbe al Papu di riassaporare l'atmosfera dellaA e magari ... Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter risale al terzo posto, aspettando la Lazio Tantissimi bianconeri partiranno per il Qatar. Inseguono le milanesi e il Napoli. La Roma ne manda quattro, la Lazio due. Tutti i nomi ...L’obiettivo della stagione Il momento più difficile è passato e, anche se siamo indietro in classifica, l’Inter deve avere l’ambizione di puntare più in alto possibile. L’annata è ancora lunga e ...