(Di venerdì 11 novembre 2022) di Mario Pomini* Seun insegnante diche haGiorgiae company, nonmolto soddisfatto di questi primi passi del nuovo governo. La scuola e i docenti sono scomparsi rapidamente dal radarpolitica. Tra le altre cose, la proposta fatta in campagna elettorale, anche dal centro-, di adeguare gli stipendi dei docenti alla famosa media europea è sparita sia nei discorsi dei leader che nei documenti ufficiali del governo. Incassato il voto di molti docenti, lasta mostrando le sue reali intenzioni che non sembrano certo quelle di valorizzare la scuola e la professione. C’è stato, peraltro, un piccolo brivido: il cambio del nome del Ministero, prima semplicemente dell’Istruzione, ora ...

Il Fatto Quotidiano

Una nota di colore l'ha voluta dare ilAngelo De Leonardis (primo promotore del progetto), ... Matteo Mizera, Roberto Mansueto e Matteo. 30 maggio con il quintetto composto da Francesco ...Quei trentadue anni passati in Umbria, di cui ventitré comedella facoltà di ingegneria a Pentima, non li dimentica di certo. Roberto Battiston, uno dei ... 'Se nonstato a Terni, se non ... Se fossi un docente di destra che ha votato Meloni, mi sarei pentito della mia scelta