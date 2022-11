Scandalo al matrimonio | quello che è successo è veramente incredibile

(Di venerdì 11 novembre 2022)ad una ?a?ak, in Serbia.che è. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Gli invitati pensavano di dover assistere ad una festa ed invece sono dovuti tornare a casa con “la coda tra le gambe”. Èun vero e proprio putiferio con i due sposi protagonisti insieme al testimone. (Continua…) LEGGI ANCHE: Panico durante unin Italia: interviene la polizia e arresta la sposa. Il motivo è assurdoal, èdi tutto Ildovrebbe essere uno dei giorni più felici per una coppia, sicuramente da ricordare. La coppia protagonista di questa storia sicuramente ricorderà questo ...

Fa riferimento a un episodio realmente accaduto nel 1991, quando ildei principi di ...Filippo e la sua confidente di una vita Penelope Knatchbull sono diventate uno dei motivi di...Era uno, che fosse così imperfetta, così esposta ai nostri sguardi. Per non guardarla, ... - Il nostro è stato unfelice. Non ho niente da recriminare. Ma ho sempre saputo - perché ...Sarebbe stata la trama perfetta per una commedia all'italiana: il marito che trova la sposa e uno dei testimoni ...Finisce nel peggiore dei modi quello che, nelle intenzioni di una giovane coppia, doveva essere il giorno più bello della loro vita. A Cacak, in Serbia, il matrimonio si è infatti concluso anticipatam ...