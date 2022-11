Sbarcati | ma non in Francia Ma sulla mossa di Macron nessuna polemica

(Di venerdì 11 novembre 2022) I migranti arrivati a Tolone sono stati posizionati dalle autorità di Parigi in una "zona di attesa internazionale": formalmente non hanno varcato la frontiera francese

La grossa novità rispetto ai precedenti è che questo accordoriguardava, come Dublino, soltanto ...parte dell'onere dell'accoglienza resta comunque sui paesi di primo approdo (Su 90milain ......in mare devono essere portati in meno tempo possibile nel porto sicuro più vicino e. Uno ... Il rapporto con la Francia è compromesso, masolo con la Francia. L'Italia ormai è considerata la ...Can Yaman difeso da Alfonso Signorini, che apprezza il suo lavoro sul set di Viola come il Mare e si augura di vederlo nella seconda stagione della Fiction di Canale 5.Sondaggi Tp. Superbonus 110% e Reddito di Cittadinanza: maggioranza italiani favorevole a modifiche. Intenzioni di voto: Fdi cresce ancora, Azione/Italia Viva supera la Lega.