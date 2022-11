Sarri a sorpresa dopo Lazio-Monza | “La classifica non vale niente!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 novembre 2022) In seguito ad una complicata partita col, Maurizio, il tecnico della, si è espresso sul momento positivo della sua squadra e sui recenti risultati. Il mister toscano ha detto ai microfoni di sky sport: “A livello mentale questa era una gara difficile. Nel derby abbiamo speso tante energie mentali e nervose ed eravamo a rischio. Infatti la prima mezz’ora abbiamo sofferto, faticato ad alzare i ritmi e ad andare a pressare”. “In questo momento della stagione lazero, per il momento non la guardiamo“ conclude. “Questo risultato ci dà speranza perché abbiamo vinto in una situazione in cui l’anno scorso spesso eravamo in difficoltà“. La differenza dai biancocelesti della scorsa stagione infatti, sembra quella di aver raggiunto un maggior livello di solidità mentale e di ...