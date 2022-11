Roma | Dybala torna in gruppo | ci sarà con il Torino? E Scaloni osserva

(Di venerdì 11 novembre 2022) Un ritorno gradito per Josè Mourinho, Pauloto ad allenarsi stamattina in. Il rientro dell’argentino, assente dal 9 ottobre scorso quando era uscito dal campo infortunato durante il match contro il Lecce, è stato parziale. Da valutare se la Joya potrà giocare qualche scampolo di partita domenica pomeriggio contro il, ultimo match di Serie A prima della pausa mondiale. In attesa delle convocazioni di, l’ex bianconero secondo la stampa argentina non comparirebbe tra i sicuri del posto in Qatar.re a calcare il campo in Serie A quindi potrebbe permettere adi far ricredere il ct dell’Albiceleste. SportFace.

Ci sono Danilo, Alex Sandro e ovviamente Paulo Dybala. No, non lo abbiamo espulso dal gruppo quando ha deciso di andare alla Roma - e giù una risata -. Dei ragazzi del Boca mi sento spesso con El... Il recupero di Paulo Dybala è fondamentale per la Roma per la Nazionale argentina. Arrivano grandi novità per le condizioni della Joya Paulo Dybala è pronto. José Mourinho, nelle scorse ore, ha giustamente posto l'accento... Un ritorno gradito per Josè Mourinho, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi stamattina in gruppo. Il rientro dell'argentino, assente dal 9 ottobre scorso quando era uscito dal campo infortunato durante... A Trigoria l'attaccante argentino ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Torino. In c...